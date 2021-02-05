Зверь под капотом: как в аэропорту Домодедово почти сутки спасали енота

Вызывать зоопсихологов пришлось в аэропорт Домодедово после того, как там обнаружили необычного пассажира – под капотом машины каршеринга обосновался енот. Почти сутки его безуспешно пытались выманить, подкармливали печеньем, даже привезли еще одного енота, но покидать свое пристанище зверь явно не собирался.

- Ребята, смотрите, что в Домодедове нашел! Енот!

Удивленная морда прямо под капотом: пригрелся и никуда не спешит – зачем, если тут еще и кормят.

Стандартная проверка технического состояния автомобиля каршеринга пошла не по плану. Вместо того, чтобы долить омывающую жидкость, сотруднику компании пришлось организовывать настоящую спасательную операцию. На парковку подогнали эвакуатор аэропорта, чтобы приподнять машину. Но не помогло. Затем пришлось вызывать специалиста по ловле енотов. Бдительность забаррикадировавшегося пассажира пытались усыпить с помощью сородича.

- Мы думали, Форест его как-то подзовет, и он выйдет. И они на самом деле заинтересовались друг другом. Он приподнялся, они понюхали друг друга, но он так и не вышел к нам.

Самое безопасное место (на удалении от главного входа в аэропорт, минимум людей) и одно из самых теплых – автомобили каршеринга не застаиваются на парковке. Не удивительно, что своими силами вызволить животное из укрытия сотрудники аэропорта не смогли.

Операция по спасению длилась почти сутки. Помог только укол снотворного.

- Так! Его надо перевернуть, чтобы он не задохнулся!

"Раньше находили на территории аэродрома двух маленьких лисят, которые прятались в водосточной трубе. Был случай, когда дикая лиса забежала в аэровокзал, но енот – это действительно удивительно!" – говорит Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово.

Этот зверь точно не из леса.

"Абсолютно точно, что он жил у человека. Потому что в наших лесах такие животные не водятся. Водятся они только в Канаде", – объясняет зоопсихолог Дмитрий Тарасов.

Купить енота легко: 30 тысяч рублей, и животное уже бегает по квартире. А вот ужиться с ним практически невозможно. Своенравный эгоист с загребущими лапами обязательно все раскрошит, порвет и раскидает. Умиление хозяев быстро сменяется разочарованием, и тогда либо в приют, либо на улицу.

"Он очень везучий енот, потому что переломов – ни застарелых, ни свежих – нет. Ранений свежих нет. Для такой неприятной ситуации очень даже в порядке", – говорит Ирина Сорокина, главный врач ветеринарной клиники.

Застрявшему на парковке полоскуну с будущими хозяевами повезло, к его "усыновлению" они подошли ответственно.

"Мы уже называли его Делик, оформили на компанию. После окончания всех процедур и карантина займемся его судьбой", – рассказала Ульяна Смоленская, PR-директор каршеринговой компании.

Теперь ищут место, где зверь мог бы разместиться с комфортом – это то, с чего стоит начать, прежде чем приручить.