"Реал" продаст Марсело. Бразилец слишком стар

Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело покинет клуб ближайшим летом. На 32-летнего футболиста перестал рассчитывать главный тренер команды Зинедин Зидан.

Французский специалист начал использовать на левом фланге обороны Форлана Менди, которому готов предоставить свободу действий по всей бровке.

Контракт Марсело со "сливочными" истекает летом 2022 года. И как сообщает El Chiringuito, чтобы не отпускать бразильца через полтора года бесплатно, его хотят продать уже нынешним летом.

Напомним, что Марсело выступает за "Реал" с 2007 года. Нынешняя его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро.