Винисиус Жуниор потерял доверие руководства "Реал"

Руководители мадридского "Реала" всерьез рассматривают вопрос продажи молодого бразильского вингера Винисиуса Жуниора грядущим летом. Похоже, что одна из потенциальных звезд мирового футбола потеряла доверие боссов клуба.

Эксперты отмечают, что положение атакующего полузащитника в составе "сливочных" изменилось в худшую сторону: из-за не слишком успешных выступлений в нынешнем сезоне главный тренер "Реала" Зинедин Зидан меньше рассчитывает на 20-летнего игрока: в новом году он провел на поле в 6 матчах 176 минут, то есть менее получаса за игру.

И руководство "Королевского клуба" всерьез рассматривает Винисиуса в статусе "палочки-выручалочки" для улучшения финансового положения команды: испанская As сообщает, что трансфером Винисиуса мадридисты могут попытаться компенсировать потери от пандемии коронавируса.

А ведь еще год назад Жуниор ходил среди самых перспективных футболистов в клубах Старого Света, цена которого не упала в летнее трансферное окно даже на фоне пандемии. И год назад вопрос об уходе бразильца не поднимался. Но теперь судьба Винисиуса в "Реале" повисла на волоске.