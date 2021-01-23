Мбаппе и Холанд "Реалу" не по зубам. У клуба нет денег

Француз Килиан Мбаппе вряд ли в ближайшее время станет футболистом мадридского "Реала", как и норвежец Эрлинг Холанд. "Королевский клуб" испытывает финансовые сложности пандемии коронавируса. В этой связи дорогие трансферные покупки "сливочным" не по зубам.

В испанской Ла Лиге до сих пор не допустили на трибуны зрителей, а тем временем реконструкция стадиона мадридистов "Сантьяго Бернабеу" продолжается, и у "Реала" почти нет денег на трансферы, сообщает испанское издание Marca. Сложившаяся ситуация повлияет на трансферную кампанию клуба.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее представители "Реала" неоднократно прокачивали варианты подписания контрактов с нападающим дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Холандом, а также с чемпионом мира в составе команды Франии, форвардом "Пари Сен-Жермен" Мбаппе. Теперь мечты об усилении линии атаки придется отложить.