В Магадане сотрудник банка "увел" со счетов клиентов 6 миллионов

Банковского служащего приговорили к 4 годам и 6 месяцем колонии. По данным прокуратуры, работник, воспользовавшись своим служебным положением, неоднократно похищал средства со счетов клиентов.

Прокуратура Магадана поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника крупного банка. В этот раз мужчина обвинялся в похищении 450 тысяч рублей, однако ранее он уже был осужден за подобные махинации. Всего он вывел со счетов клиентов более 6 миллионов рублей. Не чистому на руку клерку назначено наказание по совокупности преступлений.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Но, если этого не произойдет, осужденный на ближайшие 4 года и 6 месяцев отправится в исправительную колонию общего режима. О деталях финансового преступления не сообщается.