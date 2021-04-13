"Король обналички" из Омска отправится в тюрьму на 7 лет

Суд Омска вынес приговор известному предпринимателю Станиславу Мацелевичу, которого в СМИ прозвали "королем обналички". Его с соучастниками банды обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе мошенничество в особо крупном размере, хищение средств и организация ОПГ. В общей сложности группировка обналичила более девяти миллиардов рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники создали как минимум 48 подставных фирм, через которые проводилось обналичивание средств. Пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемые отправили в стирку в машину не только документы, но и финансы, передает ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

За время следствия оперативники собрали 485 томов уголовного дела. Было допрошено порядка 700 свидетелей в десяти городах, где размещались офисы компании.

Решением суда Станислав Мацелевич отправится в колонию на семь лет, его подельники получили сроки от 2 до 3 лет заключения.