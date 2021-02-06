Криминальный гарем: банда короля интимной индустрии

В Омске на этой неделе огласили приговор владельцу криминального гарема. В прошлом талантливый студент, а ныне влиятельный сутенер вместе с сообщниками сколотил группировку. Преступники держали в страхе десятки жертв, похищали людей и стреляли в неугодных. Почему же за решеткой им придется провести всего несколько лет? Только у журналистов программы "Вести. Дежурная часть" – неизвестные ранее подробности резонансного дела и сенсационные откровения пострадавших от рук бандитов.

В Куйбышевском районном суде Омска – вооруженные приставы в бронежилетах и усиленный наряд полиции. Здесь выносят приговор одиозной банде сутенеров. А вот и король интимной индустрии 26-летний Алексей Даниленко, еще вчера гениальный студент-изобретатель, а сегодня обвиняемый в почти 30 преступлениях. В зале заседаний он прячет лицо от телекамеры.

– Почему лицо прячете? Вам стыдно или вы просто не хотите сниматься? – Что за провокация? – Это не провокация. – Убери камеру! Я сказал, убери камеру!

Это "правая рука" лидера банды Ерлан Кусаинов. Подсудимые хамят, Даниленко нагло встает, выходит из зала, бьет по штативу от телекамеры и ломает скамейку. Участники группировки, похоже, до сих пор чувствуют свою вседозволенность. Несколько лет они внушали страх местным девушкам – похищали их, заставляли заниматься проституцией и фактически держали в рабстве.

Будущих жриц любви Алексей Даниленко подыскивал в интернете, на сайтах знакомств. Выбирал тех, кто испытывает проблемы с финансами. Входил в доверие под именем Алик Аскеров. Предлагал работу, якобы оператором связи. О том, что эта связь интимная, выяснялось уже на собеседованиях.

Даниленко и его сообщники обещали девушкам золотые горы, прикрытие и защиту. Позже выяснялось, что каждый месяц наложницы должны были платить своему боссу сотни тысяч рублей. За невыход на смену или заработок мимо кассы полагались штрафы. В преступную паутину угодили около 20 девушек, в том числе несовершеннолетние.

"Трое у нас были признаны потерпевшими несовершеннолетние девушки, с одной из которых Даниленко вступил в половую связь, мотивируя это тем, что это является обязательным условием для прохождения так называемого кастинга для последующего оказания интимных услуг", – информирует следователь по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Омской области Дмитрий Потапенко.

На деньги криминального гарема Даниленко и его сообщники вели роскошную жизнь. Официально безработный лидер банды разъезжал на черном "Порше Кайен". В распоряжении редакции "Дежурной части" оказались кадры, на которых сутенер выходит из своего элитного авто и направляется к подъезду многоэтажки. В ней находится квартира, где "трудятся" его наложницы. А вот и сами девушки выходят в сопровождении босса. Черный "Порше" Даниленко регулярно парковался по одним и тем же адресам.

Виктория из Иркутска тоже когда-то оказалась в плену сутенеров. Она просит не показывать ее лица и изменить голос. По словам девушки, организаторы незаконного бизнеса относились к людям как к живому товару.

"Девушка поехала к клиенту, она не сказала фирме, что поехала. Ее поймали, увезли – три дня ее не было. Ее увозили в общежитие, с ней там спали. Ей не давали ни пить, ни есть. Один там просто принес попить и купил ей лапшу", – рассказывает потерпевшая.

Выйти из преступного бизнеса было непросто: либо заплатить так называемые "отпускные" за несколько месяцев вперед, либо рискнуть здоровьем. Непокорных жриц любви бандиты жестоко наказывали.

"Даниленко и Кусаинов применяли различные пути воздействия. Могли ножами, ножницами отрезать клочки волос. Также угрозы осуществляли с помощью огнестрельного оружия", – отмечает следователь Дмитрий Потапенко.

Среди десятка тяжких преступлений – похищение человека. Вот этот мужчина, который согласился общаться с журналистами лишь на условиях полной анонимности, называет себя тайным информатором правоохранителей. С этим и связывает похищение.

На него напали в центре Омска. Силой затащили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. Лишь чудом мужчина сумел вырваться из рук бандитов.

По словам собеседника репортеров, Даниленко и компания находились в разработке сотрудников уголовного розыска, но преступники были хорошо осведомлены о планах оперативников. Информация якобы поступала из отделов полиции, куда обращались пострадавшие девушки.

"Даниленко дал в суде показания, что были у него покровители. Сотрудники полиции информировали Даниленко поименно, кто на него пишет заявления. И дальше было делом техники: преступники этих девушек вылавливали, избивали и заставляли отказываться от заявлений", – говорит потерпевший.

Возможно, именно поэтому бандиты считали себя королями. Все изменилось в феврале 2018 года, когда в одну из квартир для любовных утех, наведались бойцы СОБРа.

Визит полицейских застал врасплох парочку на диване. На столе – оплата за встречу, 1500 рублей. А это тот самый Алексей Даниленко, в наручниках, наблюдает, как обыскивают его жилье. Оперативники нашли с десяток мобильных телефонов и сигнальный пистолет, переделанный в боевой. Также выяснилось, что во всех смыслах интимную работу сутенер записывал на скрытые камеры, чтобы потом шантажировать своих жертв.

– Откуда в городе Омск? – спрашивает журналист у одной из девушек. – Из Казахстана. – Давно занимаетесь? – С декабря прошлого года.

Удивительно, но некоторые потерпевшие уже во время следствия изменили свои показания. Испугались то ли огласки, то ли возможных покровителей банды. Ведь главарь группировки – личность в регионе известная. В прошлом Алексей Даниленко – лауреат губернаторской премии по поддержке талантливой молодежи, призер всероссийских соревнований по спортивно-техническому моделированию, кандидат в мастера автомобильного спорта. Возможно, гений превратился в злодея в 2015 году, когда ограбил знакомого и получил восемь месяцев исправительных работ. А после – сколотил банду и построил свою интим-империю.

"Главный герой разъезжал на "Порше Кайене", который стоит немалых денег. Отдыхал на различных курортах. Видно, бизнес у него за два года шел хорошо. Понятно, что это была организованная банда из четырех человек. Они не собирались по грибы, по ягоды. Они заранее знали, что они будут заниматься преступным видом деятельности", – комментирует ситуацию депутат Омского городского совета Алексей Ложкин.

Любопытно, что в преступном бизнесе Даниленко помогала девушка Дарья Тюменцева. Вот она в коридоре суда. Так называемая "мамочка" вербовала девушек в эскорт-рабство. Позже именно она "навела" оперативников на нехорошие квартиры. Возможно, поэтому и избежала колонии. Ее приговорили к условному сроку. К тому же бывшая "мамочка" сама скоро станет матерью.

На свободе остался и еще один участник банды. Приговор, которого многие ждали как спасения, удивил своей чрезвычайной мягкостью. Главарю группировки Алексею Даниленко дали всего четыре года колонии строгого режима. Хотя прокурор просил девять. Ближайший соратник Даниленко получил два года. Обоих взяли под стражу прямо в зале суда, но настроения им это явно не испортило. Лидер группировки дал кому-то последние напутствия. Он, похоже, так и не осознал, что его криминальная империя рухнула.