Баскетбол. ЦСКА в двух овертаймах проиграл "Валенсии"

В матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде в двух овертаймах проиграл испанской команде "Валенсия" – 103: 105.

У армейцев самым результативным игроком встречи стал Майк Джейм, в его активе 37 очков. В составе хозяев паркета больше всех набрали Клемен Препелич и Никола Калинич – по 22 очка.

ЦСКА потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах и занимает второе место в турнирной таблице, а "Валенсия" расположилась на десятой строчке. "Летучие мыши" одержали 12-ю победу в сезоне.