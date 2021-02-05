Костромской бухгалтер обвинила в пропаже более 170 тысяч рублей мышей

Фигуранткой уголовного дел стала сотрудница одного костромского предприятия. Как передает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", девушку подозревают в присвоении денежных средств.

Выяснилось, что сотрудникам экономической безопасности местной полиции стало известно о махинациях 28-летней девушки, отвечавшей за денежную отчётность в одной из буйских фирм. Во время пандемии ревизионные проверки были временно отменены, этим решила воспользоваться молодая сотрудница. В итоге, перестав вести бухгалтерскую документацию, девушка смогла обогатиться на 172 тысячи рублей.

Когда о недостаче стало известно, бухгалтера призвали к ответу. На допросах она попыталась всю вину свалить на мышей, якобы деньги уничтожили грызуны. Через некоторое время гражданка поняла всю нелепость своих объяснений и во всем призналась.

В областном УМВД уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье "Присвоение". Бухгалтеру грозит срок до 5 лет лишения свободы.