"Какой-то соблазн": домработница в Подмосковье украла больше миллиона

Воровала женщина деньги у своего работодателя в Балашихе еще с декабря прошлого года.

Сначала домработница во время уборки нашла сейф, потом ключ. Открыв тайник, она потеряла голову от вида денег.

"Умысла не было, — позже рассказала задержанная полицейским. — Какой-то соблазн". Кроме того, домработница упомянула проблемы с сыном, объясняя свою потребность в наличных.

В сейф женщина наведывалась неоднократно, аккуратно вынимая по купюре из каждой пачек. Владелец денежных средств в один момент обнаружил пропажу, посмотрел записи с камеры наблюдения, вычислил воровку и обратился в полицию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 47-летняя уроженка ближнего зарубежья была задержана. Мотивом для кражи стали долги за съемное жилье.

Подозреваемую до суда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".