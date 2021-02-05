На Ставрополье случился крупный пожар в частном доме

В Кисловодске на улице Декабристов загорелся частный жилой дом, сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По поступившей информации, пожаром были охвачены 100 квадратов кровли. На место были направлены 31 человек и 7 единиц техники спасательных служб.

На данный момент, отметили в оперативном штабе регионального МЧС, возгорание ликвидировали. По предварительным данным, погибших в пожаре нет. На месте продолжают работать бригады спасателей.

ГТРК "Ставрополье" будет следить за развитием событий.