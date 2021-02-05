Водитель снегохода погиб в огненном ДТП под Ишаками

В Сети появились кадры, запечатлевшие последствия фатальной аварии, произошедшей в ночь на пятницу, 5 февраля, в районе села Ишаки Чебоксарского района Чувашии.

По данным правоохранителей, 36-летний житель республиканской столицы, управлявший снегоходом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем "Лада Веста".

После удара гусеничная техника вспыхнула, а ее водитель погиб на месте. Мужчина, ехавший на снегоходе в качестве пассажира, выжил и был госпитализирован.

"Предположительно, как водитель, так и пассажир были без защитных мотошлемов", – подчеркнули в полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства фатального ДТП.