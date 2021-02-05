Почему трясутся руки: Мясников назвал основные причины тремора

"Руки трясутся абсолютно у всех – это физиологический тремор, но он незаметен. Он настолько низкоамплитудный и высокочастотный, что мы его не видим", – говорит доктор Александр Мясников. В эфире канала "Россия 1" он назвал главные причины тремора рук и объяснил, в каких случаях он может стать симптомом опасного заболевания.

По словам специалиста, чтобы провести диагностику, врачи часто используют чистый лист бумаги, над которым пациент держит руку под лучом направленного света, и смотрят на тень.

"Первичный тремор может быть неопасным, а может быть проявлением болезни – от Паркинсона до опухоли мозга", – заявляет Александр Леонидович.

В случае с болезнью Паркинсона тремор, прежде всего, связан с нехваткой допамина в определенных участках мозга. Врач вспомнил, что еще четыре тысячи лет назад в индийской аюрведе были описаны случаи лечения тремора при помощи специальных трав, в составе которых обнаружили леводопу – предшественника современного препарата для терапии Паркинсона.

С этой болезнью редко сталкиваются люди младше 45 лет, и в 20% случаев ее возникновение связано с генетической предрасположенностью. К факторам риска Паркинсона относятся также травмы головного мозга, недостаточный уровень витамина D, который вырабатывается под воздействием прямых солнечных лучей, и мигрень. Согласно статистике, заболеванию чаще подвержены фермеры, живущие в далекой сельской местности, и люди, регулярно употребляющие родниковую воду и молоко. Переизбыток магния и железа, лишний вес и недостаточная мышечная сила (особенно в детстве) также являются мощными факторами риска. Кроме того, доказано: чем выше уровень образования, тем чаще возникает Паркинсон, который иногда называют "болезнью умных людей".

Считается при этом, что курильщики и любители кофе болеют Паркинсоном реже: из-за недостатка допамина "паркинсоники" просто не получают удовольствие от сигарет, и у них не вырабатываются вредные привычки. Регулярные физические нагрузки также помогают снизить риск заболевания.

Помимо болезни Паркинсона существует так называемый эссенциальный тремор, который в 70% случаев обусловлен наследственностью. Это наиболее распространенный вид расстройств движений, при котором у пациентов может отмечаться дрожание рук, головы и других частей тела.

Среди прочих распространенных причин тремора – прием лекарств (в том числе лития), энцефалопатия и употребление алкоголя. Однако основными диагнозами по-прежнему остаются Паркинсон и эссенциальный тремор.