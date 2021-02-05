Санатории Кавминвод выступили против поднятия цен на минеральную воду. Как передает ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", с начала года компанией "Кавминкурортресурсы" было принято решение об увеличении на 10% стоимости минеральной воды для гостей санаториев. Это вызвало возмущение руководства организаций.

Как пояснил генеральный директор ООО "Курортное управление" (холдинг) г. Кисловодск", депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко, таким образом, ущемляются интересы важной для всего края отрасли. Кроме того, цены были подняты в одностороннем порядке без согласования с санаториями. Между тем, 51% акционерного общества "Кавминкурортресурсы" принадлежит Министерству имущественных отношений России, 49% – "Федерации независимых профсоюзов". Управляющей организацией крупнейшего добытчика минеральных ресурсов в крае является "Корпорация развития Северного Кавказа".

"Логики в этом решении нет. С одной стороны, государство оказывает поддержку санаториям. С другой – госкомпания поднимает цены. Тем более, в современных условиях отрасли приходится непросто, так зачем же лишать ее денег? Очень надеемся, что на ближайшем совете директоров сможем договориться с руководством компании, чтобы отменить это решение", — отметил Николай Мурашко.

Цены выросли на минеральную воду, которую дают все пять месторождений Кавминвод. Например, кубометр воды "Бештаугорского месторождения" подорожал с 1332 до 1465,2 рублей, "Пятигорского месторождения" — с 1104 рублей до 1244,4 рублей.

Эксперты уверены: такая ситуация угрожает деятельности всех санаториев, которые являются основой привлечения туристов в регион. Глава Краснодарского края Владимир Владимиров обратился к обеим сторонам с просьбой найти оптимальное решение, чтобы исключить рост тарифов на минеральную воду. Сейчас готовится письмо в адрес компании "Кавминкурортресурсы" от имени руководителей всех санаториев с требованием отменить рост цен на минеральную воду.