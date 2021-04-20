За необоснованные цены отели Кубани и Крыма будут штрафовать

На фоне резкого подорожания проживания в отелях Сочи и Краснодарского края Ростуризм и ФАС решили штрафовать за необоснованные цены. Замглавы федерального агентства по туризму Елена Лысенкова сообщила, что по информации от туристов, гостиницы отменяют бронь в одностороннем порядке, и предлагают размещение по более высокой цене.

В ближайшее время рекомендации с разъяснениями о штрафах поступят во все отели южного региона, сообщает ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, по данным Российской гостиничной ассоциации с этого года большинство отелей Кубани и Крыма подняли цены в среднем от 20 до 30 процентов.

Ранее сообщалось, что ФАС не нашла картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении цен на размещение в отелях Крыма и Краснодарского края. Повышение цен связано только с увеличением спроса в связи закрытием Турции. Об этом сообщил замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев.