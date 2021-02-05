"Антиковидный" бункер с бомбоубежищем выставлен на продажу

В английском графстве Девон выставили на продажу бункер с бомбоубежищем, построенный в 1941 году. Объект под названием "Хоуп Коув" (Hope Cove) проектировался как радарный центр, в нем насчитывается 60 помещений на двух уровнях: как над, так и под землей. Продается он за 400 тысяч фунтов стерлингов (более 545 тысяч долларов США).

Как пишет Daily Mail, такой бункер – идеальное место для того, чтобы спрятаться от пандемии коронавируса. Объект площадью более 10 тысяч квадратных метров находится вблизи курортного города Салкомб и королесвких военно-воздушных сил Болт-Хед. Бункер был реконструирован в годы холодной войны и использовался в системе ПВО. В случае ядерного удара он должен был стать одним из штабов британского правительства. С 1958 года объект находился в ведении министерства внутренних дел.

Торги пройдут в онлайн-режиме 10 февраля.

Ранее директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян отметил, что карантин "в бункере" – не спасение от коронавируса.

"Рано или поздно люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют", – отметил эксперт.