Дельфин-альбинос: у берегов Сочи заметили редкого китообразного

В Имеретинской бухте сотрудники центра "Дельфа" увидели дельфина-альбиноса. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Очевидцы были счастливы увидеть такое редкое явление.

"Вместе со своей семьей они подстроились к носу нашей маленькой лодочки "Дельфы" и сопровождали несколько минут. Мы до сих пор под впечатлением от столь редкой встречи – просматривая это видео, сердце замирает в груди", – написали они в социальной сети.

Альбинизм является редкой генетической мутацией и нечасто встречается в природе. Мутация связана с нарушением выработки пигмента меланина. Существует "частичный альбинизм" и "настоящий альбинизм".

"Наша белобочка была полностью белой с красными глазами – она или он "настоящий альбинос"", – подчеркнули сотрудники центра.⠀

В мире альбинизм зарегистрирован примерно у двадцати видов китообразных.