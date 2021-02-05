Перепись населения решили сдвинуть на "безопасный период"

Перепись населения в России переносится. Она должна была пройти в апреле 2021 года. Но вмешалась пандемия коронавируса. Российское правительство приняло решение о переносе Всероссийской переписи населения на более безопасный эпидемический период – на сентябрь. Это уже второй перенос даты переписи населения. Вначале ее на полгода перенесли с октября 2020 года.

Более точная дата проведения переписи в сентябре 2021 года будет определена отдельным постановлением правительства, отметил замглавы Росстата Павел Смелов. Он отметил, что показатели заболеваемости заметно падают, а показатели смертности "потихоньку стремятся к нормальному уровню". Но пока не понятно, как будет складываться ситуация дальше.

"Нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет, – отметил Павел Смелов. – В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как "окно возможностей" для проведения Всероссийской переписи в наиболее безопасный период".

В Росстате при этом подчеркнули, что сентябрь – тот месяц, когда на большей части территории России еще сохраняется максимально комфортные условия погоды для работы переписчиков и еще не наступил сезон массовых простудных заболеваний.

1 октября 2020 года перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек. Но она была приостановлена.

Окончательные итоги переписи будет опубликованы в 2023 году. Но уже в начале 2022 года, если перепись будет проведены в октябре, появятся предварительные результаты, которые будут после обработки информации публиковаться.

По условиям переписи, живущим в России постоянно надо ответить на 30 вопросов. Они разбиты на два блока: об участнике переписи и о его месте жительства. Гражданам других стран, приехавших в Россию на время, предстоит ответить всего на 7 вопросов.

В переписи примут участие порядка 360 тысяч переписчиков. Росстат предложил увеличить их зарплату, которая планировалась на уровне 18 тысяч рублей.

Перепись населения проводилась в России в 2002 и в 2010 годах. Также местная перепись прошла после возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году. В советское время всесоюзные переписи проводились в 1926, 1937, 1939, 1959,1970, 1979 и 1989 годах. До революции в качестве переписчиков во всероссийской переписи также участвовали писатели Лев Толстой и Антон Чехов.