Где болеют меньше, а где больше: ситуация с COVID-19 в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации от COVID-19. Об этом, а также о том, как обстоит эпидемическая ситуация в регионах, как быстро можно получить результат ПЦР-теста и электронные сертификаты прививок, говорили на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал госуслуг, но эта функция доступна в тестовом режиме. Активнее всего ее внедряют в Москве и Московской, Белгородской, Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае. 31 января эта система заработает в полном объеме.

"Внедрение такой практики позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку. Через сайт по завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о ее прохождении. Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Так поручение дал президент", — заявил Михаил Мишустин.

Эпидемическая ситуация в целом по стране улучшается. В 66 субъектах идет стабилизации, в 13 продолжается рост числа заболевших. Непростая ситуация в Крыму и Санкт-Петербурге. Часто болеют вахтовики, работники транспорта, сельского хозяйства и торговли. Это связано с тем, что они работали даже в праздничные дни. В целом, если раньше больше болели жители крупных городов, то сейчас все чаще коронавирус выявляют в сельских населенных пунктах. В Москве заболеваемость сократилась на 30 процентов по сравнению с тем, что было до нового года.

"На 18 процентов снизилась госпитализация — тоже очень важный фактор, который позволяет разгрузить коечную сеть. На сегодня количество свободных коек составляет около 40 процентов, то есть мощный достаточно запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно в ближайшие недели и месяцы", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В целом по стране на лечении находится более одного миллиона человек.

"Общее количество пациентов, находящихся на лечении, снизилось на 6,6 процента как в стационарных, так и в лабораторных условиях. Тем не менее цифра пока остается большой. Достаточное количество коек на сегодня я подтверждаю по всем регионам — 25 процентов коечного фонда сегодня свободны и готовы принять пациентов", — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Для того, чтобы не запустить болезнь, нужно ее своевременно выявить. Как быстро можно получить результаты ПЦР-тестов? Чаще всего исследования проводятся в течение 48 часов. Но, к сожалению, иногда этот процесс затягивается до трех и даже до пяти суток. Хуже всего ситуация обстоит в Иркутской и Ленинградская областях, а также в Ставропольском крае. Роспотребнадзор контролирует этот вопрос и нарушителей привлекают к административной ответственности. Но есть и хорошие новости — в России продолжается работа над созданием новых тест-систем.