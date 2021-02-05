Дроздов освобожден от должности после года работы в Минфине

После года работы в Минфине РФ Антон Дроздов освобожден от должности заместителя министра в связи с ее сокращением.

Дроздов – первый из заместителей главы ведомства Антона Силуанова, попавший под сокращение в рамках оптимизации системы государственного управления. Он получил должность в январе 2020 года при формировании правительства под руководством Михаила Мишустина, передает "Интерфакс".

По данным СМИ, вторым из заместителей, кто может попасть под сокращение, может стать Татьяна Нестеренко, которая пришла в Минфин еще в январе 1998 года сразу на должность замминистра – начальника Главного управления федерального казначейства.