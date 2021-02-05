Абрамченко проследит, чтобы компенсация за ущерб пошла на экологию Норильска

"Сегодня важный день для экологической повестки в Российской Федерации, – отметила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко. – Мы можем зафиксировать, что с этого момента экологическая повестка становится актуальной. Суд удовлетворил иск о возмещении вреда окружающей среде, который был причинен в результате аварии, случившейся в Норильске в прошлом году".

Тогда в результате аварии произошел разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива, которое попало в почву и воду. Арбитражный суд Красноярского края обязал 5 февраля 2021 года дочку "Норникеля" Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить компенсацию за экологический ущерб в размере 146 миллиардов рублей.

"Сегодняшнее решение говорит о том, что ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания со стороны государства, – продолжила Виктория Абрамченко. – Ключевым изменением после этого решения должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство".

Вице-премьер правительства особо подчеркнула, что гораздо дешевле модернизировать производство, чем возмещать ущерб в 146 миллиардов. По ее словам, необходимо вкладывать средства в модернизацию производства, во внедрение лучших доступных технологий для того, чтобы не допускать подобных аварий.

Виктория Абрамченко пообещала внимательно следить за тем, чтобы эти средства были получены и целевым образом были направлены на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае и в Норильске.

"Норникель" не согласился с методикой расчета аварии 29 мая 2020 года. По подсчетам самой компании, ущерб составил в 7 раз меньшую сумму – 21,4 миллиарда рублей. Однако "Норильский никель" зарезервировал сопоставимую с оценкой Росприроднадзора сумму для выплаты компенсации ущерба. Ранее на Норильско-Таймырскую энергетическую компанию был наложен штраф в миллион рублей. Это максимальный штраф по статье "Грубое нарушение требований промышленной безопасности".