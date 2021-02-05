Астрономический штраф за аварию: "Норникель" возместит ущерб природе

Суд в Красноярске 5 февраля 2021 года поставил точку в деле об ущербе экологии из-за разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3. Авария произошла в мае прошло года. Из треснувшего резервуара тогда вылилось 20 с лишним тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в местные реки и одно из озер. Согласно решению арбитража, дочернее предприятие "Норникеля", которому принадлежало хранилище, выплатит астрономический штраф.

146 миллиардов 177 миллионов рублей ‑ рекордный штраф за ущерб природе Красноярского края оказался в семь раз больше, чем считали в "Норильском никеле". "Частичное" удовлетворение иска – это почти половина всей чистой прибыли компании за 2019 год.

"Это урок для нашей компании, ‑ признает президент, председатель правления ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин. ‑ Но, думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества. Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила".

Этот урок компании преподал, в том числе, ее же техперсонал. В конце мая прошлого года из цистерны Норильской ТЭЦ, за которой следили ненадлежащим образом, вылилась 21 тысяча тонн солярки. Четверть пропитала почву, остальное по рекам и ручьям разлилось по всей округе. Съемочная группа ВГТРК тогда работала на месте ЧП.

"Таких проток, почти луж, здесь без счета. Стоит воде подняться на 5-10 сантиметров, и каждый такой водный карман обретает характерный красный цвет", – отмечали тогда журналисты.

На уборку понадобились сначала недели, а потом и месяцы. Уже собранную смесь до сих пор разделяют на топливо и воду. Кроме ущерба природе в деле была халатность местных чиновников – о катастрофе сообщили слишком поздно. Виновных привлекли – мэр Норильска Ахметчин осужден.

А президент тогда напоминал главе "Норникеля", казалось бы, простые истины.

"Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, несопоставимо, в разы, ‑ сравнивал стоимость резервуара и ущерб от аварии президент России Владимир Путин. ‑ Я к чему? Если бы своевременно поменяли, ущерба не было бы такого экологического, и расходы не нужно было бы нести. Просто посмотрите на это самым внимательным образом".

С критикой Владимир Потанин тогда согласился. И сразу заявил о готовности полностью возместить ущерб из средств "Норникеля". Теперь компания планирует потратить еще 350 миллиардов на промышленную безопасность и эко-проекты. Нынешний же штраф целиком потратят на охрану природы.

"Очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, ‑ подчеркнула вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко. ‑ На экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории города Норильска. И я, как вице-премьер, буду за этим внимательно следить".

Траты "Норникеля" могут быть и больше. После решения суда акции компании подешевели на три процента, а в руководстве Красноярского края пообещали новые иски. Если решение о штрафе не станут обжаловать, оно вступит в силу через месяц. Чтобы вернуть природе утраченное, понадобятся годы. Но на это у экологов теперь будут ресурсы.