Желтый уровень погодной опасности объявили в Смоленской области

В Смоленской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности, сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Спасатели предупреждают о гололедице. Кроме того, отмечают они, что затяжные снегопады стали причиной многочисленных ДТП. В их число вошла и авария на трассе "Москва-Минск". Фотографии и видео с места происшествия попалив в социальные сети. На кадрах видно, что фуру развернуло поперёк дороги, из-за неё на трассе образовалась пробка. На обочине виднеется легковой автомобиль "Киа Рио".

Позже в управлении МВД по региону уведомили, что пострадавших в автокатастрофе нет, а её подробности будут выясняться дополнительно.

Напомнили жителям и о ДТП с двумя фурами около села Остер.