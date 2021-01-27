А снег идет. Очередные погодные перемены парализовали движение в Смоленске

С ночи 27 января в соцсетях стали появляться возмущённые сообщения автомобилистов, заметивших, что дороги Смоленска стали абсолютно непроходимыми из-за накатанных снежных масс, сообщает ГТРК "Смоленск".

Не лучше чувствуют себя и пешеходы. Жители города заметили, что вынуждены передвигаться по узким дорожкам, протоптанным на занесённых и неубранных тротуарах.

При этом региональное МЧС призывает жителей и местные власти готовиться к надвигающимся морозам.

Напомним, что снегопадами также скован и Дальний Восток России.