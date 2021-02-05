Кошку и попугая хотят выселить из квартиры через суд

В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга поступило необычное заявление. Истец просит выселить из квартиры кошку и попугая.

"Истец Михайлов просит суд обязать ответчицу Гусейнову удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать 10 тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Дело в том, что семья истца владеет двумя комнатами в квартире, а третья комната принадлежит ответчице. Та держит у себя домашних питомцев, а дети истца по медицинским показаниям не могут контактировать с животными и птицами. Автор заявления указывает, что в процессе ухода за животными соседка использует места общего пользования.

"Перед покупкой квартиры ответчица на контакт с истцом не выходила, избегая и игнорируя будущих собственников, – рассказали в суде. – Истец неоднократно предлагал ответчице удалить кошку и попугая из квартиры добровольно, но успеха не достиг".

В итоге автор иска пожаловался, что его семья не может жить в двух приобретенных комнатах.