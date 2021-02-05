Спрей для носа? В Тамбовской области перекрыли канал поставки наркотиков в колонию

Оперативные сотрудники восьмой колонии регионального УФСИН остановили поставки наркотических препаратов на "зону", сообщает ГТРК "Тамбов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Информацию о "канале" офицеры учреждения получили неожиданно. Оказалось, что в деятельности участвует заключённый, уже отбывающий срок за незаконный оборот наркотиков. Когда сотрудники узнали, что он ждёт посылку с веществами, офицеры решили произвести досмотр и скрыли полученную бандероль. В так называемой медицинской посылке на имя осуждённого находился назальный спрей. На самом деле внутри "лекарства" находилось 440 миллиграмм наркотического вещества – мефедрона. Данный наркотик запрещён к обороту на территории РФ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий осуждённый написал явку с повинной.