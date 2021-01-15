Полицейская погоня за торговцем наркотиками попала на видео

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали закладчика, перевозившего почти полкило мефедрона. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, ранним утром инспекторы ДПС заметили легковой автомобиль, стоявший на обочине трассы Тольятти – Димитровград. Стражи порядка попросили водителя предъявить документы и поинтересовались, нет ли у него чего-нибудь запрещенного.

Дальнейшие действия водителя подтвердили подозрения правоохранителей: мужчина рванул с места и попытался скрыться, но был настигнут после непродолжительной погони. Через некоторое время в нескольких десятках метров от дороги был обнаружен пакет с наркотиками.

По версии полиции, приезжий из Тамбовской области, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения, купил крупную партию "дурмана" и собирался перепродать ее через тайник, но появление инспекторов спутало планы наркоторговца.