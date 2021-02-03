Мужчина проглотил перед полицейскими пакет с наркотиками

В Самарской области правоохранителями был задержан 44-летний житель Оренбургского района. Его подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчина попытался это скрыть, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что подозреваемого задержали в городе Похвистнево. Когда полицейские приступили к досмотру, мужчина выхватил пакетик из полимера, перемотанный изолентой, и проглотил его. Стражи порядка были вынуждены везти жителя в больницу, где пакет достали при помощи специального оборудования.

В ходе экспертизы, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, выяснилось, что в нём находилось наркотическое средство: N-метилэфедрон в количестве 0,92 грамма. Данного веса, подчеркнули правоохранители, достаточно для причисления пакета к значительному размеру.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Максимально возможное наказание – до трёх лет, сообщили в областном Главке полиции.