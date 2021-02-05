Россиянин приговорен к 9 годам колонии за госизмену в Нижнем Новгороде

Нижегородский областной суд приговорил гражданина РФ Алексея Валуева к 9 годам колонии. Напомним, что мужчину обвиняли в государственной измене. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на ТАСС.

"Суд приговорил Алексея Валуева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год", – рассказал агентству нераскрытый источник.

Приговор не вступил в силу, так как осуждённый решил его обжаловать.

Также источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Валуев полностью признал свою вину, а также согласился на досудебное сотрудничество, подписав соглашение на данные действия.

Сейчас известно, что мужчину осудили по статье 275 УК РФ "Государственная измена". В связи с этим все материалы по делу хранятся под грифом "секретно". Никакие подробности дела неизвестны, а сам суд проходил в закрытом режиме.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы заключил под арест Валуева ещё в октябре 2019 года.