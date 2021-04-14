Экс-помощник уральского полпреда сядет на 12,5 лет за госизмену

Бывший помощник помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев получил 12,5 года колонии строгого режима за государственную измену. Также Московский городской суд лишил Воробьева классного чина действительного государственного советника РФ 3 класса.

Процесс в отношении Воробьева прошел в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены, уточняет "Интерфакс". Обвинение просило для Воробьева 13 лет колонии строгого режима.

На должность помощника уральского полпреда Воробьев был назначен в июле 2018 года. До этого он занимал различные должности в правительстве Калининградской области, был федеральным инспектором по Карелии. В июле 2019-го он был арестован ФСБ.