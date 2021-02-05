ОКР получил официальное приглашение на Олимпиаду-2022

Олимпийский комитет России официально приглашен на Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Приглашение Международного олимпийского комитета подписано его главой Томасом Бахом.

"Олимпийский комитет России приглашен на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная ОКР. То же самое можно сказать и в отношении Токио", – приводит слова Познякова официальный сайт организации.

Напомним, что в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд отстранил Россию от крупных международных стартов на два года. Тем не менее российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде. Правда, им нельзя будет использовать флаг и гимн страны.

Олимпийские игры в Пекине состоятся в 2022 году. Они пройдут с 4 по 20 февраля.