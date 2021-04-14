Представлена форма сборной России на Олимпийские игры в Токио

В среду, 14 апреля, за 100 дней до начала летней Олимпиады, компания Zasport совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) презентовала форму национальной команды на предстоящие Игры в Токио.

Участие в презентации, которая прошла на ВДНХ в павильоне "Космос", приняли президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Олег Матыцин и российские спортсмены.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд вынес вердикт по спору WADA с РУСАДА. CAS одобрил в отношении российского спорта новые санкции. В частности, спортсменам запретили выступать под своим флагом и гимном на международных соревнованиях в течение двух лет.

"Проделана большая работа, чтобы форма соответствовала решениям CAS, – сказал Поздняков. – Флаг мы не могли использовать, но цвета флага можно, и в тех моделях, что мы все видели, наш национальный флаг виден отчетливо".

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee), а в качестве гимна использовать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.