Решение о варианте замены гимна России на Олимпиаде в Токио будет принято 21 апреля

На следующей неделе станет известно, какая мелодия заменит Гимн России на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Не будем забегать вперед, но высока вероятность, что 21 апреля МОК определится с музыкальной композиции. Давайте дождемся", – приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.

В связи с санкциями WADA, поддержанными МОК, российским спортсменам запрещено выступать под национальным гимном вплоть до декабря 2022 года. Поэтому нашей делегации придется использовать при награждении другую мелодию.