Фазель: возможно, вместо гимна РФ на чемпионате мира будет звучать гимн IIHF

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о мелодии, которую сборная России будет использовать на чемпионате мира вместо национального гимна.

В декабре CAS вынес вердикт по спору WADA с РУСАДА. Российским спортсменам запретили выступать под своим флагом и гимном на международных соревнованиях в течение двух лет – до 16 декабря 2022 года.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что в качестве альтернативы гимну может быть выбрана мелодия, прямо или косвенно связанная с Россией. По информации СМИ, вместо гимна на соревнованиях будет использоваться песня "Катюша".

"Решение об использовании какой-либо мелодии вместо гимна РФ на чемпионате мира еще не принято, – цитирует Фазеля РИА Новости. – Сообщения под источником о "Катюше" можно воспринимать как шутку. Нужно очень серьезно подойти к выбору музыки, которая будет воспроизведена вместо российского гимна".

По словам Фазеля, Совет Международной федерации хоккея в ближайшее время обсудит этот вопрос с руководством Федерации хоккея России (ФХР): "Возможно, вместо гимна РФ будет звучать гимн IIHF", – подытожил хоккейный функционер.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Изначально первенство должны были принять Рига и Минск, однако IIHF лишила Белоруссию соревнования, а также приняла решение провести все игры турнира в одном городе на двух аренах.