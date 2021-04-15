Матыцин – о форме сборной для Игр в Токио: мне понравилось абсолютно все

Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от формы, в которой российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио. Презентация формы состоялась в среду на ВДНХ.

"Символично, что коллекцию представили в павильоне "Космос". Это показатель наших побед, тоже мотивирует нас быть первыми и иметь такие стремления, – цитирует Матыцина ТАСС. – Уверен, что это удобная форма. Каждая из представленных моделей имеет свое назначение, мне понравилось абсолютно все".

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee), а в качестве гимна использовать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.