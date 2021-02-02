Российские лыжники выступят на чемпионате мира под флагом ОКР

Сборные России по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и фристайлу выступят на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России. Об этом сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта страны Елена Вяльбе.

"Все сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта России будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием Russian Ski Federation. Утвержден флаг Олимпийского комитета России", – цитирует Вяльбе РИА Новости.

Также она рассказала, что пока Международная федерация лыжного спорта не решила, позволить ли нашим спортсменам использовать "Катюшу" вместо национального гимна.