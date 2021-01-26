FIS назвала потенциально новое название лыжных сборных России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила один из вариантов возможного названия российских сборных для участия в чемпионате мира в Оберстдорфе. Впрочем, в FIS дали понять, что пока идет согласование наименования.

В пресс-службе федерации заявили: "Наиболее вероятным названием российской команды является "Федерация лыжного спорта России". Однако это название еще не является окончательным".

"На данный момент мы все согласовываем с заинтересованными сторонами. Название команды вместе с флагом, гимном и другими атрибутами объявим в ближайшие недели".

Впрочем, российская сторона в лице главы Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в середине января заявляла, что сборная будет выступать под названием National Athletes Of Russia.

Напомним, что переименование национальных команд России связано с рением Спортивного арбитражного суда по спору РУСАДА с WADA. Санкции будут действовать до декабря 2022 года.