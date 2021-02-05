Мужчина с ножевыми ранениями выпал из окна многоэтажки в Москве

На западе Москвы из квартиры на 20-м этаже выпал мужчина, от полученных травм он скончался на месте. Первоначально выдвигалась версия суицида, однако теперь следователи склонны считать произошедшее убийством.

Описанные события имели место во второй половине дня 4 февраля на Боровском шоссе, в ЖК "Мещерский лес". На теле погибшего гражданина Молдавии – он делал ремонт в квартире нанимателя – были обнаружены порезы на запястье левой руки и на спине. В квартире остались следы крови в ванной комнате, на кухне и самом окне.

Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.