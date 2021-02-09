Взрыв прогремел в квартире на северо-востоке Москвы

Тело 55-летнего мужчины обнаружили в квартире на северо-востоке столицы, где он проживал вместе с престарелой матерью. Погиб Михаил К. в результате взрыва неустановленного СВУ.

ЧП произошло днем 9 февраля на Палехской улице. По словам 82-летней владелицы квартиры, она услышала взрыв в соседней комнате, но докричаться до сына не смогла, а сама она не передвигается. В итоге пенсионерка позвонила дочери, чей супруг и обнаружил тело.

Следователи не исключают версию суицида: Михаил, который успел поработать милиционером, инструктором по рукопашному бою и поучаствовать в боевых действиях в Донбассе, в последнее время болел.