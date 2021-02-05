Сектанта, убившего родного сына, суд отправил на принудительное лечение

Свердловский суд в пятницу, 5 февраля, отправил Ивана Казанцева, убившего своего 9-летнего сына во время изгнания бесов из него, в психиатрическую больницу. Мужчина был признан невменяемым.

В ноябре 2019 года Иван Казанцев был задержан по подозрению в убийстве мальчика. Мужчина состоял в секте "Ученики Иисуса Христа", основанной Земфирой Гайнуллиной, в которой практиковались жестокие наказания детей, включающие побои и порку.

В материалах дела было указано, что мальчик погиб от "механической асфиксии" — рот ему закрыли кляпом, чтобы не кричал, а для надежной фиксации придавили журнальным столиком.

Тело мальчика было найдено через три недели в лесопарке. Врачи обнаружили, что при жизни ему были нанесены сочетанные травмы головы, тела, рук и ног.

После задержания Иван Казанцев сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что дома у него нет, сам он странник, суду не доверяет, поскольку доверяет самому Иисусу Христу.

Также была задержана глава секты, 49-летняя Земфира Гайнуллина. После смерти мальчика, эта женщина два дня провела возле его тела в молитвах, обещая, что ребенок воскреснет.

Суд над ней еще не состоялся.

От уголовного преследования Иван Казанцев был освобожден по состоянию здоровья: суд сообщил, что свои деяния он совершил "в состоянии невменяемости".