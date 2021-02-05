Россияне сыграют с чехами на старте чемпионата мира по хоккею

Официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал расписание игр группового этапа на чемпионате мира-2021, который пройдет в Латвии. Сборная России стартует на турнире матчем с командой Чехии. Их встреча состоится 21 мая.

Затем подопечные Валерия Брагина сыграют с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня​​​. Сборная России выступит на турнире в группе А.