Суперфуд – бобовые: доктор Мясников не нашел в них ни одного изъяна

Вкусные, сытные и невероятно полезные: в рубрике "Тайны еды" телеклиники "Доктор Мясников" сегодня дегустировали обед из бобовых. А поскольку автор и ведущий программы их очень любит, зрителям "России 1" пришлось даже подождать, пока он доест горячий супчик.

Бобы – это фасоль, чечевица, горох. "Удивительная сельскохозяйственная культура, с которой по полезности мало что сравнится", – считает Александр Леонидович. Во-первых, в бобах огромное количество (30%) клетчатки, без которой человек просто не может жить. Она снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Во-вторых, бобы – это растительный белок. Его тут настолько много (40%), что из него готовят искусственное мясо – альтернативу белкам животного происхождения. Именно растительные белки крайне необходимы гипертоникам.

В-третьих, продукт низкокалорийный. Если в блюда из бобовых не добавлять, например, жареную грудинку, то на них можно даже похудеть. Кроме того, здесь очень много (оставшиеся 30%) витаминов группы В и микроэлементов, в частности, селена и столь необходимого при гипертонии калия.

"Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых… Никакого, кроме метеоризма, – признался Мясников. – Чтобы и этого не было, их надо правильно готовить: на ночь замочить, утром воду слить и хорошо разваривать, не добавляя соли".

"А если вспомнить о фасоли зеленой, то там еще полно всяких флавоноидов и определенное количество фолиевой кислоты, что необходимо для нормального кроветворения и нормальной беременности", – добавил доктор.

Говоря о бобовых, нельзя не упомянуть сою. В ней тоже есть флавоноиды, а также фитоэстрогены, что делает ее очень популярной в борьбе с симптомами менопаузы у женщин: соя облегчает приливы, улучшает сон и при этом гораздо безопаснее фармакологической гормонозаместительной терапии, хотя и действует слабее.

Нужно лишь помнить, что бобовые и, в частности, соя могут снижать функцию щитовидной железы у больных аутоиммунным тиреоидитом. Это не является противопоказанием, просто если вы принимаете гормоны щитовидки, и у вас сдвинулся анализ, предупредите врача о своем рационе.