В Екатеринбурге снегоход попал под грузовик, два человека погибли

Смертельная авария произошла в ночь на субботу 6 февраля недалеко от поселка Медный. Судя по свидетельствам очевидцев, которые приводит издание E1.RU, снегоход ехал по кольцевой автодороге в крайней правой полосе без светоотражающих элементов.

В ГИБДД Екатеринбурга изданию сообщили, что водитель снегохода тащил за собой на тросе снегокат с пассажиром. В какой-то момент водитель снегохода потерял контроль над ситуацией и допустил столкновение с грузовиком MAN, который двигался во попутном направлении.

По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли. Обстоятельства происшествия выясняются.