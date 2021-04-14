Под Новосибирском два человека погибли в аварии с вагоном

Столкновение автомобиля "ВАЗ" с железнодорожным вогоном, стоявшим на переезде, закончилось трагедией. О происшествии сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД.

Авария случилось вечером, 13 апреля в Новосибирском районе на 3307-м километре технологической железной дороги. В момент столкновения грузовой вагон стоял на тормозных башмаках.

В результате ДТП два человека, находившихся в легковушке, погибли на месте, один в тяжелом состоянии был доставлен в больницу города Оби. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.