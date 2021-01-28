В Приморье водитель "Нивы" погиб, столкнувшись с товарняком

Фатальное столкновение легкового автомобиля с товарным поездом произошло днем, 27 января на регулируемом переезде участка Губерово – Сибирцево Дальневосточной железной дороги.

По сообщению пресс-службы ДВЖД, переездная сигнализация на 127 километре перегона Варфоломеевка – Лимонник исправно работала. Машинист состава видел в зеркале заднего вида опасно приближающийся к составу автомобиль и применил экстренное торможение. Но все это не уберегло хозяина "Нивы" от смертельного ДТП.

Грубо нарушив правила дорожного движения, водитель легковушки все-таки допустил столкновение с вагоном проходящего поезда.

Мужчина, сидевший за рулем отечественного внедорожника, скончался на месте, двух пострадавших пассажиров, которые ехали в "Ниве", с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу города Арсеньева.

Обстоятельства трагической аварии выясняются.