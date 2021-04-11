11 апреля 2021 18:04

Водитель погиб, выехав под поезд на красный свет


Северо-Западная транспортная прокуратура

В воскресенье, 11 апреля, в районе станции Емца Плесецкого района Архангельской области произошла авария с летальным исходом.

По данным, озвученным пресс-службой транспортной прокуратуры, водитель грузовика попытался пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Машинист, заметивший автомобиль, начал экстренное торможение, однако расстояние оказалось слишком мало, и электровоз протаранил транспортное средство, отбросив его в сторону.

Известно, что мужчина, находившийся за рулем грузовика, скончался от полученных травм.

В результате ЧП произошел сход одной тележки локомотива, на место выдвинулся восстановительный поезд.

Сейчас по факту инцидента начата проверка.

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