Водитель погиб, выехав под поезд на красный свет

В воскресенье, 11 апреля, в районе станции Емца Плесецкого района Архангельской области произошла авария с летальным исходом.
По данным, озвученным пресс-службой транспортной прокуратуры, водитель грузовика попытался пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
Машинист, заметивший автомобиль, начал экстренное торможение, однако расстояние оказалось слишком мало, и электровоз протаранил транспортное средство, отбросив его в сторону.
Известно, что мужчина, находившийся за рулем грузовика, скончался от полученных травм.
В результате ЧП произошел сход одной тележки локомотива, на место выдвинулся восстановительный поезд.
Сейчас по факту инцидента начата проверка.