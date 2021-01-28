Две машины попали под поезд в Приморье

Две аварии с участием грузовых составов произошло за сутки в Приморском крае. В обоих случаях жертвами стали водители отечественных автомобилей, их пассажиры попали в больницу.

Первое ДТП произошло ночью около Арсеньева на регулируемом переезде межу Губерово и Сибирцево. Владелец "Нивы" врезался в вагон грузового поезда, после чего, машину отбросило в сторону. Мужчина за рулем скончался на месте, двум его попутчикам потребовалась помощь медиков.

Позже в Яковлевском районе еще один ВАЗ попал под колеса локомотива. За рулем находился 54-летний водитель, который даже не получал прав, а машина почти полгода назад была снята с учета. Мужчина, как оказалось, попытался проскочить переезд, но автомобиль был сбит поездом. Водитель скончался, его 38-летняя пассажирка попала в больницу.