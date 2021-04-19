Смертельная авария во Владивостоке попала на видео

Авария, которая произошла прошлой ночью во Владивостоке, попала на видео. Как сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на dps_vl, водитель Mazda Demio устроил гонку с другой легковушкой. В какой-то момент он потерял управление и врезался в опору железнодорожного моста.

Как пояснили представители пресс-службы УМВД России по Приморью, 21-летний водитель транспортного средства не обеспечил контроль за движением легковушки и допустил наезд на опору железнодорожного моста. В результате ДТП молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался в машине скорой помощи.

Отметим, что в момент происшествия в салоне автомобиля находились пассажиры 22 и 20 лет. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту инцидента правоохранители начали проверку.