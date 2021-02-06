После смертельного ДТП с машиной Росгвардии возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии с летальным исходом, произошедшей утром в минувшую пятницу, 5 февраля, в Волгограде, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В настоящее время установлено, что на Университетском проспекте в Советском районе города сотрудник Росгвардии, находившийся за рулем служебного автомобили, совершил наезд на женщину.

В результате ДТП 70-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, где она скончалась несколько часов спустя.

По предварительным данным, пешеход пытался пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.