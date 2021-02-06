Доктор Мясников сообщил о не поддающемся лечению туберкулезе

В телевизионную клинику "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" обратилась Арина Котова из Москвы. У ее соседа, с которым она часто пересекались то на лестничной клетке, то в лифте, обнаружили туберкулез, и девушка просит совета: что делать в такой ситуации.

"Я не знаю, – говорит она, – могла ли я заразиться и стоит ли сейчас сделать прививку или уже поздно". "Каждый год от туберкулеза в мире умирает полтора миллиона человек, – "успокоил" девушку Александр Леонидович. – Каждый год десятки миллионов людей заражаются туберкулезом воздушно-капельным путем. И каждый год растет сопротивляемость микобактерий, вызывающих эту болезнь, к антибиотикам. Мы теряем возможность лечить эту болезнь".

Более того, отметил врач, из Африки сейчас пришли новые микобактерии туберкулеза, которые изначально не поддаются излечению никакими антибиотиками. Они к ним устойчивы априори. И уже 80 с лишним стран столкнулись с этой проблемой. "Так что нас еще ждет много-много интересного", – "оптимистично" предсказал доктор.

Он отметил, что прививка от туберкулеза (БЦЖ), которая должна была быть сделана девушке в детстве, действует не так долго: она в основном прикрывает детей в самый ранимый период. Сейчас делать ее не надо. Следует пойти и сдать мокроту на наличие там бактерий туберкулеза. "Если бактерий нет, а реакция Манту положительная, то вам предложат полгода принимать лекарство, чтобы латентная форма не перешла в острую", – рассказал медик, предупредив, однако, что препарат дает осложнения на печень.